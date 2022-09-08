Наблюдается рост количества случаев дезертирства в "оперативной группе войск РФ в Приднестровье".

Население Приднестровья отказывается подписывать контракты с армией РФ, а в "оперативной группе войск" — массовое дезертирство.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что попытки военного командования РФ развернуть в Приднестровье широкую кампанию по вербовке контрактников не дают практического результата.

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"Местное население отказывается идти в российскую армию, даже несмотря на обещания высоких денежных выплат, социальные пакеты и вероятное обеспечение жильем. Главная причина – нежелание участвовать в боевых действиях на территории Украины. Тем более, что многие "добровольцы", решившиеся подписать контракт в начале войны, либо погибли, либо находятся в статусе пропавших без вести", - рассказали в ГУР.

Также, по данным разведки, наблюдается рост количества случаев дезертирства в "оперативной группе войск РФ в Приднестровье", а из-за ограниченного количества военного контингента россияне не могут задействовать необходимый ресурс для поиска и возвращения пропавших.

Кроме этого, по данным разведки, зафиксировано массовое увольнение со службы после окончания срока контракта.

"Сейчас в "оперативной группе" активизировалось проведение учений личного состава. Учитывая опыт боевых действий в Украине, в программу подготовки внесены существенные коррективы. В частности, увеличено количество занятий с подразделениями тылового обеспечения и Военно-медицинской помощи. В то же время устаревшая тыловая материально-техническая база не позволяет качественно улучшить уровень готовности логистических подразделений", - говорится в сообщении.

В ГУР добавили, что аналогичная ситуация с подготовкой военных медиков – количество занятий увеличено, но применяются устаревшие подходы по оказанию первой неотложной помощи на поле боя и последующей эвакуации и обеспечения медицинскими средствами.

Кроме того, военные обеспечиваются техникой, медикаментами, индивидуальными перевязочными пакетами и резиновыми жгутами исключительно советского образца.

Ранее УНИАН уже сообщал, что оккупанты признают, что не могут атаковать ВСУ.

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