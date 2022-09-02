Также оккупанты часто "сливают" украинским защитникам информацию о российской армии.

Российские оккупанты все чаще бегут с поля боя и даже "сливают" информацию о своей армии украинским защитникам. Они боятся партизан. Морально-психологический дух рашистов очень низок. Особенно это наблюдается на временно оккупированных территориях.

Об этом "24 каналу" рассказал представитель Штаба национального сопротивления.

Среди оккупантов появляется все больше дезертиров. Они боятся подполья. Партизаны постоянно передают "привет" рашистам. Оккупанты понимают, что они могут или уйти с нашей земли, или погибнуть на ней.

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"Соответственно и процент тех, кто предает эту "недогосударство", тоже высок", – рассказал представитель Штаба национального сопротивления.

Он вспомнил, что оккупанты когда-то передали украинскому подполью важную информацию об уссурийской бригаде, которая причастна к ужасным военным преступлениям в Буче. Мало того, своих "слил" военный из той же части.

"Для таких случаев, если нам предоставляют данные, у нас есть методы сдачи в плен на фронте, а впоследствии такие военные могут получить определенные преференции", – пояснил спикер.

Ранее УНИАН уже сообщал, что оккупанты признают, что не могут атаковать ВСУ.

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