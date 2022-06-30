Тираспольский районный военный комиссариат начал призыв на военную службу граждан, окончивших военную кафедру и были зачислены в запас с присвоением офицерского звания.

На территории так называемой "Приднестровской Молдавской Республики" проводится широкая агитация по вступлению мужчин на военную службу по контракту в ряды вооруженных сил России.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Объявления о наборе публикуются во всех СМИ, распространяются через почтовые ящики и размещены в местах общего пользования. При обращении в центры занятости мужчин, военную службу по контракту предлагают в первую очередь", - говорится в сообщении.

На производственных и сельскохозяйственных предприятиях проводятся собрания, на которых представители пунктов отбора работников агитируют к прохождению военной службы по контракту. С этой же целью, добавили в разведке, оказывается нескрываемое давление на военнослужащих срочной службы.

"Также тираспольский РВК начал призыв на военную службу граждан, окончивших военную кафедру вуза и были зачислены в запас с присвоением офицерского звания", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 27 июня президент Молдовы Майя Санду заявила, что сейчас не видит неизбежных угроз для Украины со стороны Приднестровья, где находятся российские войска.

Она отметила, что власти Молдовы делают все возможное, чтобы сдерживать Приднестровье от создания угрозы для мира и безопасности Украины. По словам Санду, компетентные органы Молдовы следят за ситуацией и если что-то будет вызывать обеспокоенность, это будет обсуждаться и будут приниматься меры, а также об этом будет доноситься информация в Киев.

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