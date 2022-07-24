Страна-агрессор якобы не обязывалась воздержаться от ударов по тем частям украинских портов, которые напрямую не задействуются для экспорта зерна.

Россия ракетным ударом по порту Одессы "возможно, технически не нарушила" подписанные в Стамбуле договоренности по разблокированию морского экспорта зерна из Украины.

Об этом заявил один из высших должностных лиц Организации Объединенных Наций на условиях анонимности, пишет The New York Times.

По словам чиновника, Россия возможно технически и не нарушила договоренности, нанеся ракетный удар по порту Одессы, поскольку не обязывалась воздержаться от ударов по тем частям украинских портов, которые напрямую не задействуются для экспорта зерна. По его убеждению, если где-то поблизости была военная цель, Россия, возможно, воспользовалась этой лазейкой в документе.

Удар по Одесскому порту: что известно

Утром 23 июля российские войска атаковали Одессу четырьмя ракетами. Сообщалось о попадании в Одесский морской торговый порт.

Когда российские ракеты атаковали Одесский морской порт, там ждало отправки зерно. Представитель командования Воздушных Сил Юрий Игнат в эфире телемарафона подтвердил, что россияне попали именно туда, где оно находилось.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что ракетный обстрел порта Одессы - это плевок президента Российской Федерации Владимира Путина в лицо президенту Турции Реджепу Эрдогану и генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу.

Там призвали ООН и Турцию обеспечить соблюдение Россией своих обязательств в рамках безопасного функционирования зернового коридора.

Через несколько часов после атаки РФ на Одесский морской порт, где ожидало отправки зерно, в ООН отреагировали на преступление россиян. Генсек ООН Антониу Гутерреш "безоговорочно осудил удары, нанесенные по украинскому порту Одесса". Но он в очередной раз не назвал Россию ответственной за ракетный удар и нарушение договоренностей.

Договоренность об экспорте зерна из Украины: детали

22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании трех украинских портов - "Одесса", "Черноморск" и "Южный" - для вывоза на экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

Контроль за портами "Одесса", "Черноморск" и "Южный" полностью остается за украинской стороной.

Срок действия соглашения составляет 120 дней с возможностью продления. Украинские и российские военные одобрили маршруты вывоза. Военного сопровождения грузов не предусмотрено. Суда, которые идут в Украину будут осматривать на предмет наличия вооружения, задействованы и представители РФ.

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