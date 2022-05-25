Банк крови принимает доноров почти круглосуточно.

В оккупированном Донецке критическая нехватка донорской крови.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер мэра Мариуполя Петр Андрющенко, комментируя военные действия на востоке страны.

"Битва за Восток. Давайте откровенно - горячо. Сложно. И еще информационно непонятно. Поэтому давайте по-простому. В Донецке критическая нехватка банка крови настолько велика, что принимают почти круглосуточно. И гонят людей на донорство почти принудительно. Как думаете, чего именно?", - написал Андрющенко.

Он призвал верить в Вооруженные Силы Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 мая, спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, информируя о Донецком направлении, отметил, что силы обороны Украины ведут тяжелые бои с российскими подразделениями. По его словам, противник при широкой поддержке авиации ведет наступательные действия, пытаясь окружить подразделения ВСУ возле Лисичанска и Северодонецка и выйти на админграницу Луганской области.

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