Советник главы МВД Вадим Денисенко отметил, что вражеские войска сосредоточили основную мощность в околоцях Северодонецка.
Об этом он заявил в эфире Эспрессо.
"На этом направлении находится более 25 БТГ, более 30 БТР и танков. Это армада, сосредоточенная в одном месте. Единственная задача россиян на этом этапе - взять в кольцо Северодонецк и выйти на границу Луганской области", - заявил Денисенко.
Параллельно российские войска штурмуют город Лиман.
Война в Украине: обновленные данные
Враг продолжает наступление на востоке, сконцентрировав усилия на захвате Северодонецка и Лисичанска. Таким образом россияне хотят окружить украинские силы.
По информации главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, ради этого враг стянул силы с других направлений, обнажив свои позиции в Мариуполе, под Харьковом и на Донбассе.
Интенсивность боев вокруг Северодонецка должна уменьшиться к концу недели, считает Гайдай.
Кроме того, РФ продолжает наносить ракетные удары по другим украинским городам, приводя к жертвам среди гражданского населения.
Редакция NYT, в свою очередь, предполагает, что в случае провала наступления РФ "война может зайти в тупик". По мнению журналистов, чем дальше продвигаются россияне - тем уязвимее они становятся для украинских контратак. Сейчас армия РФ может, разве, похвастаться тактическими успехами в некоторых местах.
В боях с оккупантами ВСУ ликвидировали уже 29 450 врагов и уничтожили тысячи единиц техники противника.