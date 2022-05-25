Параллельно российские войска штурмуют город Лиман.

Советник главы МВД Вадим Денисенко отметил, что вражеские войска сосредоточили основную мощность в околоцях Северодонецка.

Об этом он заявил в эфире Эспрессо.

"На этом направлении находится более 25 БТГ, более 30 БТР и танков. Это армада, сосредоточенная в одном месте. Единственная задача россиян на этом этапе - взять в кольцо Северодонецк и выйти на границу Луганской области", - заявил Денисенко.

Параллельно российские войска штурмуют город Лиман.

Война в Украине: обновленные данные

Враг продолжает наступление на востоке, сконцентрировав усилия на захвате Северодонецка и Лисичанска. Таким образом россияне хотят окружить украинские силы.

По информации главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, ради этого враг стянул силы с других направлений, обнажив свои позиции в Мариуполе, под Харьковом и на Донбассе.

Интенсивность боев вокруг Северодонецка должна уменьшиться к концу недели, считает Гайдай.

Кроме того, РФ продолжает наносить ракетные удары по другим украинским городам, приводя к жертвам среди гражданского населения.

Редакция NYT, в свою очередь, предполагает, что в случае провала наступления РФ "война может зайти в тупик". По мнению журналистов, чем дальше продвигаются россияне - тем уязвимее они становятся для украинских контратак. Сейчас армия РФ может, разве, похвастаться тактическими успехами в некоторых местах.

В боях с оккупантами ВСУ ликвидировали уже 29 450 врагов и уничтожили тысячи единиц техники противника.

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