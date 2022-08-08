Сейчас российские войска пытаются подтягивать резервы из оккупированного Крыма, но в основном перераспределяют то, что уже было завезено.

Враг деморализован из-за отсутствия логистического обеспечения на юге Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, продвижение врага на суше юга Украины очень затруднено, поэтому российские войска сосредоточились на артиллерийских и авиационных ударах.

"У нас есть ориентиры, где именно накоплена живая сила и техника врага на временно оккупированных территориях. Враг сейчас деморализован из-за отсутствия логистического обеспечения и физической невозможности воевать", - отметила она.

По ее словам, у врага остается не так много альтернатив, поэтому они стараются подтягивать резервы из оккупированного Крыма, но в основном они манипулируют и распределяют то, что уже завезено, с целью будущего ударного применения.

Гуменюк также рассказала, что на сегодня в Черном море находится на постоянной основе около 10 единиц корабельно-катерного состава российских сил, на боевом дежурстве они имеют 4 носителя ракет типа "Калибр" и один-два больших десантных корабля. Сегодня утром с одного из таких подводных носителей была попытка атаковать Украину ракетами, которые сбила наша ПВО.

По ее информации, функционирование зерновых коридоров осуществляется по плану и под контролем координационного центра. Проблем или провокаций пока не выявлено, однако Украина готова к подобным ситуациям.

Накануне вечером ВСУ ударили по двум ключевым для врага мостам в Херсонской области, а также уничтожили несколько вражеских баз с боеприпасами.

Кроме того, ночью украинские военные точечно ударили по оккупированному Мелитополю из систем HIMARS. Они уничтожили военную технику врага и более 100 российских захватчиков.