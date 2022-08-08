Проведением "поквартирного" голосования российские оккупанты увеличивают свои возможности для прямого запугивания мирного населения Украины.

Россия может ускорить подготовку к псевдореферендумам относительно аннексии оккупированных территорий Украины.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

В частности, сопротивление среди украинского населения заставляет оккупантов постоянно менять свои планы относительно "референдума". Также влияние на планы оккупантов может иметь контрнаступление украинских военных.

Отмечается, что проведением "поквартирного" голосования российские оккупанты увеличивают свои возможности для прямого запугивания мирного населения Украины.

Россияне также могут превратить эти "опросы" в операции по сбору разведданных для отсева украинской оппозиции на оккупированных территориях.

"Голосование на дому ограничивает возможности партизанских нападений. Кремль может организовать различные типы голосования в разных населенных пунктах в зависимости от ожидаемой местной поддержки, предполагаемого риска партизанских нападений и бюрократических возможностей", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее городской голова Мелитополя Иван Федоров заявил, что оккупанты планируют проводить псевдореферендум в городе, обходя дома в сопровождении автоматчиков и представителей ФСБ РФ.

По его словам, ранее оккупанты хотели провести "референдум" за один день, но их планы провалились, поэтому сейчас они усилят давление на население. После первого "обхода" по квартирам поддержка российской агрессии не превышает 10%.

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