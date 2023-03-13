Гвардеец Николай уточнил, что для сбора удачного "урожая" на поле боя ему нужна только верная боевая подруга - снайперская винтовка UAR-10.

В Министерстве внутренних дел Украины поделились опытом снайперского искусства для того, чтобы защитники и защитницы нашего государства могли прицельнее применять оружие на поле боя с РФ.

О своем личном опыте рассказал гвардеец Николай, говорится в сообщении ведомства в Telegram. Парень отметил несколько навыков, которые важны для снайпера.

"Снайперу нужны терпение и выдержка, чтобы выжидать столько, сколько надо, пока цель станет достижимой", – сказал он.

По словам украинского защитника, свою военную службу он начал два с половиной года назад в волынском подразделении Национальной гвардии, где и открыл в себе талант снайпера. До этого, еще в 22-летнем возрасте, Николай работал на "заработках" в Польше.

"Меня заинтересовала снайперская винтовка UAR-10, хотелось с ней работать. И мне дали возможность выбрать специализацию снайпера. Прошел двухмесячные учебные курсы, получил соответствующий сертификат", - рассказал он.

Украинские снайперы эффективно показывают себя на поле боя с РФ

Напомним, что сейчас украинские снайперы прицельно уничтожают россиян, пришедших с кровопролитной войной на нашу землю.

Недавно один из снайперов ВСУ даже установил мировой рекорд, удачно ликвидировав оккупанта. Он произвел самый дальний боевой снайперский выстрел с расстояния 2710 метров, чем перебил прошлый рекорд со стороны канадского военного из Ирака.

Также недавно украинский снайпер поразил общество своим стрелковым роликом: в кадре зафиксирован момент прицельной ликвидации вражеского солдата.

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