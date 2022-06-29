В Украине на одном из направлений снайпер Сил специальных операций Вооруженных сил Украины "накрыл" военных России.
Снайпер дождался, когда оккупанты соберутся вместе, а потом неожиданно начал стрелять, говорится на канале ССО в Telegram.
"...российские солдаты, не подозревая, что несколько следующих секунд станут для них последними, свободно передвигались по незащищенной местности. Россияне сами вышли навстречу пулям, вовремя и метко выпущенным по ним снайпером ССО Украины...", - говорится в сообщении.
Напомним, силы Российской Федерации вторглись в Украину рано утром 24 февраля. Разведка США предупреждала об угрозе вторжения РФ.
Враг обстреливал военные и гражданские объекты, погибло и пострадало много гражданских. По сведениям украинских властей, только в одном Мариуполе погибли более 20 тысяч человек.
Украинские воины давали достойный отпор врагам. На нашей территории по состоянию на 29 июня уничтожено около 35 тыс. 450 противников.