Доказательства свидетельствуют, что режим аятолл продолжает помогать России в ее вооруженной агрессии против Украины.

В четверг, 4 ноября, в Москву прибыл грузовой самолет Ил-76 из Тегерана. Вероятнее всего, он доставил новую партию вооружения от режима аятолл для российских оккупантов. Военная помощь от Ирана активно используется рашистами в вооруженной агрессии протий Украины.

Такими выводами поделилось издание Bild со ссылкой на две фотографии с разгрузкой самолета в аэропорту Внуково. Снимки портал получил от анонимного источника.

На изображениях видно, как вилочные погрузчики перевозят поддоны с большими коробками, которые были на борту Ил-76. Однако о доставке оружия свидетельствует не только форма и размеры ящиков. Самолет, который приземлился в Москве, принадлежит частной иранской авиакомпании Pouya Air. До 2012 года она называлась Yas Air, но провела ребрендинг, когда попала под санкции США.

Видео дня

По данным Министерства финансов Штатов, авиакомпания занималась "перевозками незаконных грузов". Сюда относится и оружие для иранских клиентов на Ближнем Востоке. Доставки осуществлялись от лица военно-политического формирования Стражи исламской революции.

Помощь России от Ирана в войне против Украины: последняя информация

Тегеран начал поставлять Москве дроны-камикадзе "Шахед-136" еще в августе. А 13 сентября было зафиксировано первое применение беспилотников иранского производства на фронте. С тех пор оккупанты регулярно используют БПЛА для ударов по мирным украинским городам, в частности, объектам инфраструктуры.

В начале октября президент Владимир Зеленский сообщил, что Москва заказала у Тегерана 2400 дронов-камикадзе. Такую информацию получила украинская разведка.

Издание Reuters 18 октября рассказало о новой договоренности между Россией и Ираном. Последнее государство согласилось отправить агрессору баллистические ракеты средней дальности, в частности, семейств Fateh и Zolfaghar.

В украинской разведке 4 ноября подтвердили, что Москва и Тегеран заключили все договоренности о поставках новой партии вооружения, куда входят и баллистические ракеты. Однако первые поставки по новой сделке включают только беспилотники — 200 штук.

Иран 5 ноября впервые признался в продаже дронов-камикадзе России. Но это якобы было еще до войны с Украиной.

Вас также могут заинтересовать новости: