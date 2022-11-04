В то же время в разведке сообщили, что еще 200 дронов от Ирана сейчас в пути в РФ.

Каких-либо подтверждений о поступлении в Россию иранских баллистических ракет сейчас нет.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, информирует пресс-служба ГУР.

По его словам, разведка располагает информацией лишь о заключении контрактов России с Ираном на поставку баллистических ракет.

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На вопрос, подтверждается ли информация о том, что Иран якобы уже передал России тысячу баллистических ракет, представитель разведки Украины сказал, что есть подтверждение о заключенных контрактах и получения всех необходимых договоренностей и согласований.

"Есть подтверждение о том, что партия более тысячи единиц может иметь место, это не только ракеты, там разное вооружение. Сейчас мы говорим о ближайшей партии-это все же беспилотники, это 200 дронов, которые уже идут в Россию. Это подтвержденная информация", - отметил Юсов.

Иранские беспилотники в России - что известно

В августе стало известно, что Иран продал России тысячу своих беспилотников. Между тем власти Ирана отрицают продажу беспилотников России.

В середине октября появились сообщения, что Россия заказала у Ирана еще более 2 тысяч таких дронов.

По данным СМИ, Иран планирует отправить в Россию баллистические ракеты класса "земля-земля" Fateh-110 и Zolfaghar.

1 ноября Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало данные, что в начале ноября Иран планирует отправить в Российскую Федерацию партию из более 200 боевых дронов Shahed-136, Mohajer-6 и Arash-2. Поставку БпЛА будут осуществлять Каспийским морем до порта Астрахань в разобранном состоянии.

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