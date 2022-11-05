В МИД Украины отмечают, что в Тегеране должны осознавать, что последствия соучастия в преступлениях агрессии РФ против Украины будут намного масштабнее, чем выгода от поддержки России.

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян распространил инсинуации о якобы отказе украинской стороны от встречи с иранскими экспертами.

Об этом спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил в социальной сети Facebook.

Николенко отреагировал на то, что глава МИД Ирана публично признал передачу Тегераном боевых дронов для РФ якобы за несколько месяцев до ее полномасштабного вторжения в Украину. "Ранее Иран всячески опровергал поставки вооружения России, которое она использует в войне", - заявил спикер.

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"Иранский министр попутно распространил инсинуации о якобы отказе украинской стороны от встречи с иранскими экспертами под давлением западных партнеров", - отметил спикер.

В то же время, украинский дипломат заявил, что Украина обучена доверять только фактам.

"Поэтому МИД во главе с Дмитрием Кулебой, а также в тесной координации с украинскими причастными ведомствами, будет продолжать принимать максимально жесткие меры, чтобы сделать невозможным использование Россией иранского оружия для убийств украинцев и уничтожения нашей критической инфраструктуры", - заявил Николенко.

"В Тегеране должны осознавать, что последствия соучастия в преступлениях агрессии РФ против Украины будут намного масштабнее, чем выгода от поддержки России", - заявил спикер.

Иранские дроны в войне против Украины

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян заявил, что его страна поставила дроны-камикадзе в Россию за несколько месяцев до начала ее полномасштабной войны против Украины. Также Абдоллахиян отрицает поставки в Россию иранских ракет.

Кроме того, Абдоллахиян утверждал, что иранская военная и политическая делегация отправилась в европейскую страну две недели назад, чтобы встретиться с украинцами, но они не приехали из-за якобы давление США и Германии.

Справка УНИАН. В августе стало известно, что Иран продал России тысячу своих беспилотников. Между тем власти Ирана отрицают продажу беспилотников России.

В середине октября появились сообщения, что Россия заказала у Ирана еще более 2 тыс. таких дронов.

Также некоторые СМИ сообщают, что Иран планирует отправить в Россию баллистические ракеты класса "земля-земля" Fateh-110 и Zolfaghar.

18 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому разорвать дипломатические отношения с Ираном.

29 октября Кулеба сообщил, что ему звонил министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан. Во время звонка Кулеба требовал от Ирана немедленно прекратить поток оружия в Россию, которая используется для убийства мирных жителей и разрушения критической инфраструктуры в Украине.

1 ноября Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что в начале ноября Иран планирует отправить в Российскую Федерацию партию из более 200 боевых дронов Shahed-136, Mohajer-6 и Arash-2. Поставку БПЛА будут осуществлять Каспийским морем до порта Астрахань в разобранном состоянии.

2 ноября Кулеба заявил, что Украина проинформировала Иран о последствиях в случае продажи в России баллистических ракет класса "земля-земля", которые могут поражать цели на расстоянии 300 и 700 км

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