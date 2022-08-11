Ежедневно оккупанты создают угрозы на Запорожской АЭС, которые могут привести к ядерной катастрофе.

Городской голова Мелитополя Иван Федоров заявил о готовности закупить йодид калия для защиты горожан от радиации.

Об этом он сообщил в Telegram-канале.

"Ежедневно оккупанты создают угрозы аварий на Запорожской АЭС, которые могут привести к ядерной катастрофе. Надеемся им хватит ума прекратить это делать, однако должны быть на шаг впереди и защитить наших жителей от возможного радиационного загрязнения. За средства местного бюджета мы готовы оперативно закупить и распространить среди мелитопольцев йодид калия - медпрепарат, необходимый для защиты от опасного накопления радиоактивного йода в щитовидной железе человека", - отметил он.

Однако, по словам Федорова, российские военные уже четвертый месяц не согласовывают "зеленый" коридор, чтобы централизованно доставлять в Мелитополь гуманитарный груз.

"Именно поэтому обратился в Международный комитет Красного Креста со срочной просьбой помочь организовать "зеленый" коридор и поставить жителям временно оккупированных территорий медпрепарат, который может помочь спасти жизнь", - подчеркнул мэр.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 августа, захватчики снова обстреляли Запорожскую АЭС и территории вблизи атомного объекта.

Перед тем, 5 августа, оккупанты четыре раза обстреляли АЭС. В частности, попали в высоковольтную линию связи, она была повреждена, на одном из энергоблоков сработала аварийная защита.

Также три "прилета" были зафиксированы прямо на площадке станции, возле одного из энергоблоков, где расположен ядерный реактор. Серьезно повреждена азотно-кислородная станция и объединенный вспомогательный корпус. Сообщалось о рисках утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, а также высокой пожарной опасности.

6 августа оккупанты попали по площадке Запорожской АЭС непосредственно рядом с хранилищем отработанного ядерного топлива.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси выразил серьезную обеспокоенность по поводу обстрела Запорожской АЭС, заявив, что это повышает риск ядерной катастрофы. Он призвал все стороны конфликта проявлять максимальную сдержанность вблизи ядерного площадки.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал предоставить Международному агентству по атомной энергии доступ к Запорожской АЭС "для обеспечения технической поддержки ядерной безопасности".

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