В этот раз обошлось без жертв.

В оккупированном Мелитополе (Запорожская область) местные партизаны подорвали штаб пропутинской "Единой России".

Об этом пишет "РИА Мелитополь".

"В ночь с 8 на 9 августа пока ВСУ отрабатывало по военным базам, расположенным в промзонах, около 22:00 взрыв прогремел и в самом центре города у штаба "Единой россии". Он разместился в ТЦ "Фокстрот". Там гастролеры из рашки вместе с предателями готовятся к липовому голосованию. Штабу изрядно "подпортили фасад", - передает издание.

По данным СМИ, в этот раз обошлось без жертв, однако партизаны "передали привет" всем, кто вздумает поучаствовать в организации фейкового референдума.

"Пощады не будет никому! Это понимают местные предатели. Поэтому, есть информация, что некоторые руководители избиркома после фейерверка у штаба "Единой россии" ушли в запой", - сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что в Мелитополь завезли массовку, чтоб снять ролик про поддержку оккупантов для росСМИ.

Вас также могут заинтересовать новости: