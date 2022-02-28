Город регулярно попадает под вражеские обстрелы.

Украинские защитники сбили российский самолет, который днем ранее осуществлял обстрелы по городу и окрестным поселкам.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

"Наши уважаемые военные – Вооруженные силы Украины, Национальная гвардия и полк "Азов" уничтожили вражеский самолет российских оккупантов, который вчера четыре раза обстреливал поселок Сартану и Левобережный район Мариуполя. Слава нашим защитникам! Слава нашим героям! Слава Украине!", - заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Как известно, оккупанты регулярно обстреливают Мариуполь, пытаясь захватить украинский город.

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