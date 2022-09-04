Также российские захватчики смывают с невоенных автомобилей свою "свастику".

В Мариуполе российские оккупанты массово заменяют номера на своих автомобилях на украинские.

Об этом сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

"Мариупольское сопротивление пишет, что оккупанты массово меняют номера на украинские и смывают свастики со своих невоенных автомобилей. По крайней мере те, что обитают за городом. Русня боится. И это верно. Есть чего", - отметил он.

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Ранее сообщалось, что в Мариуполе украинские партизаны сожгли склад с награбленным имуществом жителей оккупированного города.

Также напомним, что в конце августа украинское движение сопротивления взорвало патруль российских захватчиков в Мариуполе, заманив их ложью об "азовцах".

Тем временем захватчики проводили в городе очередную волну мобилизации. Они вербуют местных, предлагая им работу в "Государственной военизированной горноспасательной службе".

Кроме того, российские оккупанты создали лагерь для детей из Мариуполя, где им "промывают мозги" и учат стрелять.

Также известно, что инфраструктура города разрушена на 90%. Из-за этого там не будет качественной питьевой воды и полноценной подачи электроэнергии.

По данным городского совета оккупированного города, в Мариуполе собаки в поисках пищи разрывают могилы неизвестных горожан.

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