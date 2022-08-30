Один захватчик попал в больницу, другой - погиб.

В оккупированном Мариуполе украинские партизаны подорвали патруль российских захватчиков.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел около 2:00 в районе вул. Коцюбинского, 5. Движение сопротивления сообщило россиянам, что по этому адресу якобы скрываются "азовцы".

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"Итог - один оккупант минус нога и в Донецкий госпиталь. Один оккупант поет с Кобзоном", - сообщил Андрющенко.

Советник мэра отметил, что россияне подорвались на собственных минах в зоне, которую игнорируют саперы.

"Доигнорировались, а мы воспользовались. Сопротивление Мариуполя передает очередное приветствие врагам и уже не намекает, а утверждает - возмездие уже здесь. Слава Украине!" - отметил он.

Ранее УНИАН сообщал, что в Мариуполе украинские партизаны сожгли склад с награбленным имуществом жителей оккупированного города.

Напомним, что ранее в Мелитопольском районе Запорожской области партизаны взорвали штаб российских оккупантов по подготовке к псевдореферендуму.

Также в Мелитополе партизаны порезали горло военному российской армии, который приставал к несовершеннолетней девочке.

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