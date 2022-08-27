Российские захватчики создали лагерь для детей из Мариуполя. Оккупанты методично "промывают" мозг маленьким украинцам.
Об этом сообщил Мариупольский городской совет Telegram-канал.
Отмечается, что "лагерь" находится в селе Мелекино. Там детей учат стрелять и ненавидеть Украину.
"Оккупанты продолжают воплощать в жизнь методички нацистов. Коллабранты пытаются превращать мариупольских детей в гитлерюгенд. В Мелекине они обустроили настоящий лагерь, где "промывают мозги", учат стрелять и ненавидеть Украину", - говорится в сообщении.
Как ранее сообщал УНИАН, по состоянию на 23 августа в российские семьи незаконно передали более 1000 детей из Мариуполя. Управление по делам семьи и детства субъекта РФ Краснодарского края сообщило о программе, по которой российские власти перевезли более 1000 детей из Мариуполя в Тюмень, Иркутск, Кемерово и Алтайский край, где их усыновили российские семьи.
По данным вице-премьера Ирины Верещук, по состоянию на конец июня более двух тысяч детей были незаконно вывезены с территории Украины в Российскую Федерацию.
Верховная Рада Украины обратилась к ООН о недопустимости усыновление похищенных украинских детей в русских семьях.