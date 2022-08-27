Отмечается, что дети проходят через лагерь, где их учат стрелять и ненавидеть Украину.

Российские захватчики создали лагерь для детей из Мариуполя. Оккупанты методично "промывают" мозг маленьким украинцам.

Об этом сообщил Мариупольский городской совет Telegram-канал.

Отмечается, что "лагерь" находится в селе Мелекино. Там детей учат стрелять и ненавидеть Украину.

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"Оккупанты продолжают воплощать в жизнь методички нацистов. Коллабранты пытаются превращать мариупольских детей в гитлерюгенд. В Мелекине они обустроили настоящий лагерь, где "промывают мозги", учат стрелять и ненавидеть Украину", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, по состоянию на 23 августа в российские семьи незаконно передали более 1000 детей из Мариуполя. Управление по делам семьи и детства субъекта РФ Краснодарского края сообщило о программе, по которой российские власти перевезли более 1000 детей из Мариуполя в Тюмень, Иркутск, Кемерово и Алтайский край, где их усыновили российские семьи.

По данным вице-премьера Ирины Верещук, по состоянию на конец июня более двух тысяч детей были незаконно вывезены с территории Украины в Российскую Федерацию.

Верховная Рада Украины обратилась к ООН о недопустимости усыновление похищенных украинских детей в русских семьях.

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