Оккупанты берут воду из Старокрымского водохранилища, но там техническая вода и ее хватит на 9 месяцев.

В Мариуполе не будет качественной питьевой воды и полноценной подачи электроэнергии, поскольку инфраструктура в городе на 90% разрушена российскими оккупантами.

Об этом говорится в сообщении Мариупольского городского совета.

"После оккупации не было и не будет качественной питьевой воды. Потому что россияне разрушили ключевой источник водоснабжения с Северского Донца. Восстановить его невозможно. Нужны миллиарды гривен. Они берут воду из Старокрымского водохранилища. Но там техническая вода и ее объема хватит лишь на 9 месяцев. К тому же система водоотведения также не работает. Затоплены все насосные. Это 1,5-2 года работы", - пояснил ситуацию городской председатель Вадим Бойченко.

В сообщении горсовета отмечается, что катастрофическая ситуация и с элекроэнергией. Из-за отсутствия специалистов, вместо 220 В оккупанты подают 380. А поврежденные здания и сеть приводят к пожарам в квартирах мариупольцев.

Как сообщал УНИАН, 8 августа оккупанты опозорились с запуском газоснабжения в Мариуполе. В частности, через час после запуска пропал не только газ, но и вода и электроэнергия.

Вас также могут заинтересовать новости: