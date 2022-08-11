Он отметил, что украинская символика появляется в разных городах, которые сейчас временно оккупированы.

В Мариуполе партизаны сожгли склад с награбленным оккупантами имуществом горожан.

Об этом во время брифинга рассказал городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

Отвечая на вопрос относительно сопротивления в Мариуполе, мэр отметил, что в городе есть партизаны.

Он добавил, что оккупанты грабили дома мариупольцев и собирали похищенные вещи "в определенном месте".

"Наши парни и девушки сожгли все это, чтобы это не досталось этим подонкам, которые это делали", - рассказал Бойченко.

Кроме того, он отметил, что украинская символика появляется в разных городах, которые сейчас временно оккупированы.

"К сожалению, есть и задержания тех героев, которые сегодня несокрушимо движутся в сторону нашей территории", - сказал городской голова.

Ранее сообщалось, что мариупольская группа сопротивления "Немизида" устроила пожар в оккупированном городе.

Сегодня стало известно, что в Мариуполе работники "Горводоканала" устроили бунт из-за отсутствия заработной платы.

Кроме того, российские захватчики инсценируют задержание якобы "азовцев" в городе, чтобы продемонстрировать "успехи" в борьбе с проукраинским движением.

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