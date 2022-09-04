Россияне все сровняли с землей, было страшно смотреть и осознавать эти развалины, вспоминает женщина.

Оксана Тищенко, которая дважды потеряла дом из-за российской агрессии, рассказала о жизни в Мариуполе после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Во временно оккупированном городе она видела много ужасов, люди прыгали с балконов, чтобы спастись от пожаров, всюду были трупы.

Об этом женщина рассказала "24 каналу".

В 2014 году она уехала из Донецка, а в 2022 году ей пришлось снова бежать от "русского мира", однако на этот раз из Мариуполя. Муж Тищенко - военный, который защищал "Азовсталь", сейчас он в плену. Женщина убегала от рашистов вместе со своей дочерью.

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Они добирались на подконтрольную Украине территорию целых трое суток. Им пришлось ехать через Россию, Эстонию, Латвию, Литву и Польшу. Сейчас женщина и ее дочь живут во Львове. Тищенко мечтает о том, чтобы ее мужа освободили из плена.

С 24 февраля в Мариуполе начались обстрелы. Женщина вспоминает, что примерно со 2 марта в ее доме уже не будет воды, света, воды и газа. Также не было мобильной связи. 9 марта оккупанты попали в дом, где жила ее семья. Их квартиру "разнесло".

"Все жители дома начали жить в подвале. Из квартиры мы принесли какие-то вещи, чтобы можно было спать. Еды у нас тоже вдоволь было. Я всегда делала большие запасы, потому что донецкий опыт научил. Нацгвардейцы нам продукты подвозили. Мужчины огонь жгли, но это было очень опасно, потому что рядом стреляли. Мы старались бежать в подвал в случае чего", - вспоминает о жизни в Мариуполе женщина.

Тищенко также рассказала, что ее дочь старалась не унывать и помогала другим семьям. По ночам все плакали, всем было очень страшно.

"Ситуация была ужасная, мы будто в фильме ужасов жили... Мы из подвала вообще не выходили, только свой двор видели. Страшно было. Как-то они (российские оккупанты - УНИАН) немножко перестали бомбить, то мы вышли на улицу. Тогда ощутили ужас, дети начали плакать - города не было. А он ведь такой красивый был. Россияне все сровняли с землей, было страшно смотреть и осознавать эти развалины. Ничего живого не оставили", - рассказала Тищенко.

Женщина рассказала, что их дом не горел. Однако вокруг везде были пожары. Люди прыгали с балконов и этажей, чтобы спастись от огня, вспоминает Тищенко.

"Это было ужасно. Когда мы шли заряжать телефоны, то по дороге видели, как на улицах лежало много трупов. Очень страшно ... Возле дома, где мы заряжали телефоны, было видно, как бомбят "Азовсталь" – поднимался огромный огонь, все было черное. Это было очень жутко. Я не знала, как там наши военные, как там мой муж. Это было далеко - на левом берегу, а мы же жили на правом", - поделилась ужасными воспоминаниями женщина.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Мариуполе на вражеской технике заметили новые отметки. Андрющенко сравнил эти отметки с "Дарами смерти".

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