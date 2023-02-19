Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Вашингтон "главным провокатором международной напряженности".

В Кремле прокомментировали недавнее заявление замгоссекретаря США Виктории Нуланд о том, что ВСУ имеют полное право наносить удары по временно оккупированному Крыму. Это высказывание назвали "ястребиным", а Вашингтон — "главным провокатором международной напряженности".

Такой реакцией отметился пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков в разговоре с пропагандистскими СМИ. Он сказал: "Госпожа Нуланд относится к очень обширному стану таких наиболее агрессивных "ястребов" в американской политике. Это хорошо нам известная точка зрения. Она лишний раз подчеркивает глубину наших разногласий, она лишний раз подчеркивает, наверное, роль Соединенных Штатов как главного провокатора той международной напряженности, которая есть".

Напомним, в четверг, 16 февраля, Нуланд заявила, что Крым нужно как минимум демилитаризировать. По словам замгоссекретаря США, Россия превратила временно оккупированный полуостров в огромную военную базу и использовала для наступления на материковую часть Украины. Именно поэтому вражеские объекты в Крыму считаются легитимными целями для ВСУ.

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Удары ВСУ по Крыму: последние заявления

Украина ни разу официально не подтверждала свое причастие к взрывам на территории полуострова. Это касается и инцидента на авиабазе "Саки" в августе прошлого года.

В начале января руководитель Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов прокомментировал удары по российским авиабазам: "Атаки будут все глубже и глубже".

По мнению бывшего командующего войсками США в Европе генерала Бена Ходжеса, ВСУ могут освободить Крым до конца лета. Но для этого украинские защитники должны иметь возможность стрелять на 150-300 километров. Такие удары вынудят Черноморский флот покинуть территорию полуострова.

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