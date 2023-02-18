Американский генерал считает именно Крым "решающим местом", и пока Россия удерживает этот полуостров, Украина будет в опасности.

При условии предоставления союзниками всего необходимого оружия, прежде всего ракет дальнего радиуса действия, Украина способна освободить Крым уже к концу лета. А деоккупация Донбасса возможна в следующем году или даже раньше.

Об этом заявил бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес, пишет "Укринформ". По его словам, ВСУ должны иметь возможность стрелять на 150-300 километров прямо в цель. Это вынудит российский Черноморский флот покинуть полуостров.

"Мы собираемся сделать все возможное, чтобы Украина победила в этом году... Вполне возможно по крайней мере то, что Украина освободит Крым до конца лета", - подчеркнул Ходжес.

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Американский генерал считает именно Крым "решающим местом", и пока Россия удерживает этот полуостров, Украина будет в опасности. А Донбасс Ходжес назвал просто "важным".

По мнению генерала, Украина не сможет полноценно восстановить экономику, пока Крым находится под российской оккупацией. Ведь Украина не сможет использовать порт Мариуполя, также не будет полноценной работа и одесского порта.

"Мы должны помочь Украине вернуть Крым. В этом году. Мы хотим, чтобы это произошло, и должны дать все необходимое", - заявил Ходжес.

Он считает, что изменяющим правила игры (gamechanger) станет не специфическое оружие, а решение союзников, что Украина должна победить. Танки, которые имеет Украина и применяет на поле боя очень хорошо, помогут изолировать Крым. В частности, Ходжес считает, что держа российские силы вокруг Бахмута, ВСУ могут изолировать Крым.

Война в Украине - освобождение захваченных Россией территорий

Как сообщал УНИАН, генерал, командующий США и коалиции в войнах в Афганистане и Ираке, и экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус уверен, что Вооруженные силы Украины смогут отбросить российские войска еще дальше этим летом в зависимости от поставок оружия и стратегии. Он также высказался об уничтожении Крымского моста и изоляции оккупированного полуострова.

Ранее Бен Ходжес заявил, что Крым может стать следующим большим полем битвы, которое решит исход войны в Украине. По его мнению, освобождение Крыма может быть достигнуто за счет изоляции полуострова воздушными и наземными ударами для разъединения и нарушение основных путей сообщения России с Крымом - Керченского моста и так называемого сухопутного моста.

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