Для того, чтобы Украина была в безопасности, Крым, как минимум, надо демилитаризовать, считает заместитель государственного секретаря Штатов.

Власти США считают захваченный Россией Крым украинской территорией, и поэтому российские военные базы на полуострове стоит считать законными целями Вооруженных сил Украины.

Для того, чтобы украинское государство было в безопасности, полуостров, как минимум, необходимо демилитаризовать, рассказала заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд в четверг, 16 февраля, во время онлайн-дискуссии, которую организовал Фонд Карнеги, сообщил корреспондент "Укринформа".

Нуланд подчеркнула, что РФ превратила Крым в большую военную базу и использовала его территории для того, чтобы осуществить наступление на материковую часть украинского государства. "Поэтому, по ее словам, военные базы РФ в Крыму следует считать легитимными целями для ВСУ", - отмечается в материале.

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Заместитель госсекретаря добавила, что американские власти рассматривают возможности поставок Киеву не только оружия, необходимого для победы на поле боя сейчас, но и для дальнейшего сдерживания врага после завершения войны.

Пресс-секретарь посольства РФ в США Игорь Гиренко уже "огрызнулся" на заявление Нуланд.

"Заявления высокопоставленного чиновника Госдепартамента от 16 февраля о поддержке Вооруженных сил Украины в нанесении ударов по Крыму является четким подтверждением позиции России о том, что Соединенные Штаты напрямую вовлечены в конфликт. Чиновник признала, что администрация подпитывает амбиции киевского режима напасть на нашу страну", - говорится в заявлении спикера, которое в Telegram опубликовало посольство России в США.

Освобождение Крыма - сегодня это стоит прочитать

Украина решила бороться за все свои земли, которые захватила РФ, в том числе и за Крым. На полуострове уже не раз раздавались взрывы. Одна из самых резонансных чрезвычайных ситуаций - взрывы на аэродроме "Саки", которые прогремели в августе 2022 года.

В январе 2023-го западные СМИ писали, что власти США могут передать Украине вооружение, необходимое для полного освобождения полуострова. По словам полковника запаса ВСУ Романа Свитана, для освобождения Крыма необходимы американские дальнобойные ракеты ATACMS.

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