Аналитики уверены, что российские войска не будут успешнее в нападении на север Украины зимой 2023 года, чем в феврале 2022 года.

Крайне маловероятно, что российские оккупанты смогут взять Киев даже если снова нападут с территории Беларуси.

Об этом заявили аналитики Институт изучения войны (ISW). По их мнению, войска РФ не будут успешнее в нападении на север Украины зимой 2023 года, чем в феврале 2022 года.

Отмечается, что российские силы не смогли закрепить свои успехи в Украине и потеряли свыше 70 тысяч квадратных километров оккупированной территории с момента ухода из Киева. В частности, сейчас оккупанты в Бахмуте продвигаются не более чем на 100-200 метров в сутки, сосредоточив свои основные усилия.

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По словам аналитиков, Россия не достигла превосходства в воздухе на поле боя, не говоря уже о господстве. Кроме того, она в значительной степени исчерпала свой арсенал высокоточного оружия.

Война в Украине: угроза для Киева

Владимир Зеленский ранее заявил, что следующие полгода будут решающими в противостоянии с Россией. Алексей Арестович предупредил, что в январе и феврале интервенты будут активно наступать, чтобы перехватить инициативу на поле боя.

По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Российская Федерация готовит 200 000 военнослужащих, чтобы бросить их на войну против Украины. Он не сомневается, что россияне снова пойдут на Киев.

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