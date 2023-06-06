Уровень воды на правобережье составляет более 2 метров.

Из-за подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами в Херсонской области по последним данным подтоплено 24 населенных пункта. Ожидается, что вода продолжит прибывать еще в течение суток.

Об этом рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона. По его словам, сейчас уровень воды на правобережье Херсонщины составляет более 2 метров.

"Ожидаем, что вода будет прибывать в течение еще как минимум 20-24 часа, поэтому все подразделения ведомства будут работать круглосуточно", - сказал Клименко.

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По данным министра, правоохранители уже эвакуировали около тысячи человек в регионе и спасение продолжается. В Херсоне развернули пять пунктов для того, чтобы люди могли там находиться перед эвакуацией в другие населенные пункты.

Уничтожение Каховской ГЭС

Рано утром 6 июня российские захватчики взорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области. Уже есть первый спутниковый снимок разрушенной плотины.

Как сообщалось, нараз около 80 населенным пунктам грозит подтопление.

Около 40 тысяч человек нуждаются в эвакуации из населенных пунктов, которые были затоплены.

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