Данный подрыв приравняли к удару тактическим ядерным оружием.

Опубликован первый спутниковый снимок разрушенной дамбы Каховской ГЭС российскими войсками.

Дамбу до и после подрыва показало издание "Схемы", обнародовав спутниковые снимки Planet Labs за 6 и 4 июня.

"На свежих спутниковых фото Planet Labs за 6 июня 2023 года видны последствия подрыва Каховской гидроэлектростанции. По сравнению со снимком за 4 июня видно, что почти все сооружение гидроэлектростанции было разрушено", - говорится в сообщении.

Как сообщил InformNapalm, подрыв Каховской ГЭС можно приравнять к тактическому ядерному удару.

Подрыв Каховской ГЭС - подробности

Как писал УНИАН, в ночь на 6 июня россияне взорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).

В "Укргидроэнерго" сообщили, что взорванная войсками РФ Каховская ГЭС не подлежит восстановлению.

Комментируя подрыв дамбы, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что это военное преступление оккупантов подвергает риску тысячи мирных жителей и уничтожает экологию местности.

Президент Украины Владимир Зеленский провел срочное заседание СНБО и отметил, что в зоне подтопления находятся около 80 населенных пунктов. Сейчас задействованы все службы и военные, чтобы спасти людей.