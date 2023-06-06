Он поспешил заверить, что в подтопленных городах жизнь продолжается, за исключением "маленьких неприятностей".

Гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо записал циничное видео на фоне затопленной вследствие подрыва ГЭС Новой Каховки, уверяя, что в городе "паники нет".

"Новая Каховка и все города, расположенные ниже по течению, а это Алешки, Голая Пристань, Херсон, живут. Люди спокойно двигаются по улицам. Только что проезжал по улице: спокойно работают автозаправки, некоторые магазины, даже предприятия. Но, это жизнь из-за подрыва... вывод из строя Каховской плотины нарушена", - заявил гауляйтер.

Предатель отметил, что эти "маленькие неприятности" минуют, как только упадет уровень воды. Он предсказывает, что это произойдет"достаточно скоро".

В другом видео Сальдо заявил, что лично проехался по затопленной из-за теракта россиян Новой Каховкой, а также другим городам.

"Люди спокойные, работают. Вот, в нескольких кварталах отсюда вообще не ощущается присутствие большой воды", - уверяет гауляйтер.

Россия взорвала Каховскую ГЭС - что известно

В ночь на 6 июня Россия взорвала дамбу Каховской ГЭС. По данным "Укргидроэнерго" подорвана оккупантами Каховская ГЭС не подлежит восстановлению в ее прежнем виде, оборудование машинного зала полностью уничтожено.

Близко 80 населенных пунктов в зоне потенциального затопления и большинство из них-временно оккупированы врагом. Эвакуацию затрудняет размытие дорог.

Характер повреждений свидетельствует, что дамбу взорвали изнутри. Ни о каких ракетных ударах не может идти речь. По состоянию на 11:00 последствия подрыва Каховской ГЭС контролируются. Ни один из населенных пунктов не ушел под воду.

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