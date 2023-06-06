От российского теракта пострадают несколько стран.

Эколог рассказал об ужасных последствиях подрыва Каховской ГЭС российскими оккупационными войсками.

"Последствия от российского теракта - подрыва плотины Каховского водохранилища - будут иметь глобальный экологический характер для Черноморского региона. Уникальная природная экосистема пойменной части Днепра - от Новой Каховки до Днепровско – Бугского лимана - фактически уничтожена", - заявил на брифинге глава общественной организации "Зеленый лист" (Одесса) Владислав Балинский.

По его словам, речь идет о более 80 тыс. га охраняемой законом природной территории - входит в национальный природный парк "Нижнеднепровский". Как подчеркивает Балинский, техногенная катастрофа такого масштаба значительно превышает адаптивную способность плавневого биотопа. То есть, повышение воды, которое произошло сейчас, в десятки раз превышает естественные. В Черное море будут смыты степные участки, затоплены уникальные островки.

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"Сотни островков, участки уникального пойменного леса, заливные луга и степные участки нижних склонов со всеми жителями смыты в море. Сейчас брачный сезон, период гнездования и нереста... Погибнут сотни видов живых организмов, из которых 71 вид животных и 32 вида растений включены в мировой Красный список, Красную книгу Украины и тому подобное", - говорит эколог.

Он отметил, что Днепровская Венеция - "Херсонские плавни" – были национальным достоянием, входят в европейскую "жемчужную экосеть" и имеют статус "Рамсарских угодий". По словам Балинского, кроме того, уничтожение плавней - еще не все, что в данном случае наделали россияне. Также ожидается масштабное загрязнение акватории близлежащих лиманов и северо-западной шельфовой части Черного моря сотнями тысяч тонн сапропеля – токсичным донным отложением, которое есть в каждом водохранилище, в том числе Каховском.

"Масштабы и последствия загрязнения Черного моря, воздействие на организмы и здоровье людей необходимо будет оценивать отдельно", - подчеркивает специалист.

Он прогнозирует, что ужасные последствия теракта коснутся черноморских стран - Украины, Болгарии, Турции и Румынии.

Подрыв Каховской ГЭС

Сегодня вечером российские военные взорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области.

Как сообщал УНИАН, из-за подрыва Каховской ГЭС, который совершили российские захватчики, в Днепр попало 150 тонн смазки, и может произойти виток еще более 300 тонн. Также военные предупредили о детонации мин, которые смывает вода с правобережья и Левобережья.

OSINT-исследователи международного разведывательного сообщества InformNapalm утверждают, по своим экологическим и экономическим последствиям разрушения Каховской ГЭС для Украины можно приравнять к последствиям использования тактического ядерного оружия 5-10 килотонн.

Недавно был опубликован первый спутниковый снимок разрушенной плотины Каховской ГЭС русскими войсками.

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