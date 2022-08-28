Очевидцы заметили движение оккупантов в районе и почувствовали запах жареного.

Возле исправительной колонии в Херсоне прогремели мощные взрывы с последующей детонацией боеприпасов.

Об этом пишет местное издание МОСТ, а также утверждает российское пропагандистское агентство ТАСС.

По словам очевидцев, взрывы были настолько мощными, что в окнах некоторых блоков колонии и соседних домов повылетали стекла.

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Очевидцы также заметили движение оккупантов в районе и почувствовали запах жареного.

В промзоне, где произошел "прилет", россияне ранее обустроили базу боеприпасов, сообщают журналисты. Точные потери противника пока неизвестны.

ТАСС, в свою очередь, пишет о срабатывании ПВО оккупантов: "Предположительно, запустили четыре ракеты".

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