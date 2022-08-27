Оккупанты сейчас оказывают сильное давление на родителей, чтобы отправляли детей в школы.

Вооруженные силы Украины уничтожили склады, технику, в частности средства ПВО оккупантов возле Херсона.

Об этом советник председателя Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань сообщил на своей странице в Facebook.

Он также отмечает, что мосты на Херсонщине повреждены и это оккупантам осложнило логистику.

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"Отступать от Херсонщины рашисты не собираются, фиксируется стягивание тяжелой техники в Крым. Но в то же время эксперты фиксируют, что российская армия уже испытывает трудности с оружием", - отмечает Хлань.

Он рассказал, что в области оккупанты продолжают террор — врываются в дома, грабят, похищают людей, а также требуют доносить друг на друга, контролируют, запугивают.

Хлань рассказал, что оккупанты сейчас осуществляют сильное давление на родителей, чтобы отправляли детей в школы, потому что 1 сентября должны обеспечить картинку, что учебный процесс успешно начато.

"Запугивают штрафами и даже лишением родительских прав тех, кто откажется отправлять школьников в отжатые ими школы. Но открывают учебные заведения в минимальном количестве. Например, в Каховке проводят набор только в 3 и 5 школы, как они это называют - в "базовые", - сообщил он.

Хлань рассказал, что сегодня снова были перебои со светом в крупных городах области и в Херсоне, а в некоторых селах электроснабжение отсутствует едва ли не с первых дней оккупации, но люди все равно остаются там и не хотят никуда ехать.

"Люди сообщают, что звонят и пишут на вайбер с манипулятивными соцопросами относительно их настроений в отношении России. Но настроения наших людей неизменны-ненависть к врагам. Оккупантам даже приходится вывешивать угрозы в объявлениях, пугают людей, чтобы не срывали триколоры, потому что накажут. Но ежедневно населенные пункты области просыпаются, а на столбах сине-желтые ленты, украинские символы и плакаты, потому что люди Херсонщины — несокрушимые", - отмечает Хлань.

Как ранее сообщал УНИАН, 26 августа тактическая авиация ВСУ поразила средства вражеской противовоздушной обороны в Херсоне, опорный пункт в Новопетровке и скопление вражеской живой силы и техники там же, и в Ольгино.

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