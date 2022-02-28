Еще 37 человек получили ранения.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе после обстрелов российских оккупантов погибло 9 человек, еще 37 ранены.

Об этом Терехов сказал в своем видеообращении, размещенном Харьковским городским советом в социальной сети Facebook.

Он считает, что развязанная Россией война свидетельствует, что совершается убийство украинского народа.

"Впервые за многолетнюю историю город Харьков пережил такое. Снаряды, которые попадали в жилые дома, убив и искалечив ни в чем неповинных мирных жителей. Таких разрушений за последнюю историю город Харьков еще не знал", - заявил Терехов.

"Только за сегодняшний день 37 раненых, из которых 3 ребенка. Вышли из бомбоубежища люди, четыре человека, набрать воды, и погибли. Семья, двое взрослых и трое детей заживо сгорели в машине. Это действительно ужас", - сказал Терехов.

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