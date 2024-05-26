Родерих Кизеветтер (ХДС), заместитель председателя парламентского комитета по контролю за деятельностью разведывательных служб, призвал страны Запада взять на себе ПВО в западной части Украины.
"Коалиция согласных могла бы расширить зону собственной ПВО на территорию западной части Украины в коридоре шириной от 70 до 100 км", - заявил он интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung.
По словам чиновника, это разгрузит Вооруженные силы Украины и позволит им сосредоточиться на обеспечении противовоздушной обороны в восточной части страны.
Кизеветтер отметил, что некоторые страны, например Литва, рассматривают возможность отправки в Украину полевых лазаретов, саперов для разминирования местности и ремонтных войск.
"Мы не должны ничего исключать и в рамках коалиции согласных должны определить, кто в состоянии сделать это. Это абсолютно допустимо в плане международного права и разумно с точки зрения политики безопасности", - подытожил он.
ПВО для Украины - последние новости
Генеральный секретарь НАТО в 2009-2014 годах Андерс Фог Расмуссен заявил, что страны альянса должны использовать средства ПВО, которые расположены в Восточной Европе, для сбивания российских ракет и беспилотников, нацеленных на Украину.
Члены немецкого парламента от правительственных "Зеленых" и "Свободных демократов", а также оппозиционной ХДС выступают за то, чтобы системы противовоздушной обороны стран НАТО сбивали дроны над западной частью Украины.