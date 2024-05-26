По мнению одного из политиков, Запад мог бы обеспечить коридор шириной от 70 до 100 км

Родерих Кизеветтер (ХДС), заместитель председателя парламентского комитета по контролю за деятельностью разведывательных служб, призвал страны Запада взять на себе ПВО в западной части Украины.

"Коалиция согласных могла бы расширить зону собственной ПВО на территорию западной части Украины в коридоре шириной от 70 до 100 км", - заявил он интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung.

По словам чиновника, это разгрузит Вооруженные силы Украины и позволит им сосредоточиться на обеспечении противовоздушной обороны в восточной части страны.

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Кизеветтер отметил, что некоторые страны, например Литва, рассматривают возможность отправки в Украину полевых лазаретов, саперов для разминирования местности и ремонтных войск.

"Мы не должны ничего исключать и в рамках коалиции согласных должны определить, кто в состоянии сделать это. Это абсолютно допустимо в плане международного права и разумно с точки зрения политики безопасности", - подытожил он.

ПВО для Украины - последние новости

Генеральный секретарь НАТО в 2009-2014 годах Андерс Фог Расмуссен заявил, что страны альянса должны использовать средства ПВО, которые расположены в Восточной Европе, для сбивания российских ракет и беспилотников, нацеленных на Украину.

Члены немецкого парламента от правительственных "Зеленых" и "Свободных демократов", а также оппозиционной ХДС выступают за то, чтобы системы противовоздушной обороны стран НАТО сбивали дроны над западной частью Украины.

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