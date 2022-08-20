Утечка радиации будет угрожать населению стран-членов НАТО.

Британский депутат, председатель спецкомитета по обороне в Палате общин Соединенного Королевства Тобиас Эллвуд считает, что удар по Запорожской АЭС вызовет ответ военных сил стран НАТО.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Любое умышленное повреждение, что повлечет потенциальную утечку радиации на украинском ядерном реакторе, будет нарушением статьи 5 НАТО", - отметил он, комментируя статью The Times о том, что Россия готовит провокации на захваченной ЗАЭС.

Это же подтвердил член Палаты представителей от штата Иллинойс Адам Кинзингер: "Это даже не обсуждается. Любая утечка убьет людей в странах НАТО. Это автоматически статья 5".

По статье 5, в случае, если любое из государств – членов Альянса – становится жертвой вооруженного нападения, все остальные без исключения члены Альянса будут считать этот акт насилия вооруженным нападением на них всех и предпримут все меры, которые сочтут целесообразными, чтобы помочь члену Альянса, который подвергся нападению.

Напомним, враг контролирует ЗАЭС с 4 марта. Захватчики также оккупировали Энергодар — город-спутник атомной электростанции.

Россияне уже не раз обстреливали территорию АЭС и даже повредили ряд объектов. Власти Украины просили о помощи в разрешении конфликта у Международного агентства по атомной энергии.

Евросоюз и более 40 стран мира призвали Россию немедленно вывести свои войска и персонал с ЗАЭС. А ООН готова поддержать поездку миссии МАГАТЭ на атомную электростанцию, если это одновременно одобрят и Украина, и РФ.

В случае катастрофы на объекте, по словам главы Запорожской областной военной администрации Александра Старуха, придется эвакуировать 400 тысяч жителей из двух областей.

Россия выступает против демилитаризированной зоны вокруг ЗАЭС, прикрываясь "уязвимостью" станции. По данным ГУР и американского Института изучения войны, рашисты готовят теракт на атомной электростанции под ложным флагом.

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