Уже известно, что пять человек получили ранения.

В Запорожье в результате ракетного удара, нанесенного российскими оккупантами, погиб один человек, еще пятеро получили ранения.

Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram.

"Враг утром нанес ракетный удар по областному центру. Снова мишенью оккупанта стали объекты инфраструктуры. Разрушениям подверглись жилые дома вокруг. По предварительной информации, известно об одном погибшем. Вечная память и соболезнования родным и близким. Пятеро ранены. Информация уточняется", - написал Старух.

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Впоследствии в офисе президента Украины сообщили, что РФ ударила по Запорожью и пригороду 9 ракетами. Под завалами остались люди, спасательная операция продолжается.

"Русские нелюди выпустили ракету в отель в центральном парке. Там существенные разрушения, люди остаются под завалами. Спасатели работают над разбором завалов и освобождением людей. Также, как уже стало традиционно для российских террористов, попали в электрическую подстанцию. Южные общины Запорожского района сейчас без света. Есть попадание и в телебашню. Экстренные службы работают над тем, чтобы как можно скорее устранить последствия", - рассказали в ОП.

Ранее УНИАН уже сообщал, что российские оккупанты утром нанесли удар по Запорожью, некоторые районы остались без света.

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