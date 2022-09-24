Российские оккупанты снова обстреляли Запорожье, известно о по меньшей мере пяти "прилетах", одна вражеская ракета попала в жилой сектор областного центра и спровоцировала пожар в многоэтажном доме.
Один человек погиб, а 7 - получили ранения, им оказали медицинскую помощь, об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.
"Враг совершил ракетную атаку на Запорожье. Известно по меньшей мере о пяти прилетах по городу. Поражены объекты инфраструктуры", - отметил он.
Председатель ОВА призвал горожан быть осторожными.
Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в Telegram написал, что в результате вражеской атаки по Запорожью поврежден жилой дом, и есть пострадавшие.
Война против России в Украине и обстрелы Запорожья противником
Российские захватчики рано утром 24 февраля совершили полномасштабное вторжение в нашу страну. Противники уже не раз обстреливали Запорожскую область, были разрушения, жертвы и пострадавшие.
Напомним, около полуночи 22 сентября враги также нанесли удары по Запорожью. В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура города, были пострадавшие.
В МВД Украины в начале сентября сообщили, что в нашем государстве из-за вражеских обстрелов уже погибли более 7 тысяч гражданских, 5,5 тыс. - ранены.