В областном центре противник попал в объекты инфраструктуры.

Российские оккупанты снова обстреляли Запорожье, известно о по меньшей мере пяти "прилетах", одна вражеская ракета попала в жилой сектор областного центра и спровоцировала пожар в многоэтажном доме.

Один человек погиб, а 7 - получили ранения, им оказали медицинскую помощь, об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

"Враг совершил ракетную атаку на Запорожье. Известно по меньшей мере о пяти прилетах по городу. Поражены объекты инфраструктуры", - отметил он.

Видео дня

Председатель ОВА призвал горожан быть осторожными.

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в Telegram написал, что в результате вражеской атаки по Запорожью поврежден жилой дом, и есть пострадавшие.

Война против России в Украине и обстрелы Запорожья противником

Российские захватчики рано утром 24 февраля совершили полномасштабное вторжение в нашу страну. Противники уже не раз обстреливали Запорожскую область, были разрушения, жертвы и пострадавшие.

Напомним, около полуночи 22 сентября враги также нанесли удары по Запорожью. В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура города, были пострадавшие.

В МВД Украины в начале сентября сообщили, что в нашем государстве из-за вражеских обстрелов уже погибли более 7 тысяч гражданских, 5,5 тыс. - ранены.

Вас также могут заинтересовать новости: