Все жертвы – гражданские лица

Число погибших в результате ракетного удара России по гуманитарной автоколонне гражданских на выезде из Запорожья увеличилось до 25 человек.

Об этом сообщает офис генпрокурора в Telegram.

"Суспильне" со ссылкой на начальницу отдела коммуникации ГУ НП в Запорожской области Анну Ткаченко пишет о 62 госпитализированных.

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"Сегодня в 7:10 российские военные нанесли три ракетных ударов в район авторынка, что вблизи трассы Запорожье-Орехов. В зоне поражения оказалась колонна гражданских лиц, которая пыталась пересечь пункт пропуска и выехать на оккупированную территорию. В настоящее время мы имеем сведения о 23 погибших, 62 человек госпитализированы", - сказала она.

Правоохранители уточняют, что погибло 25 человек.

Начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством.

Враг нанес ракетный удар по Запорожью

Около 07: 00 30 сентября Россия нанесла ракетные удары по Запорожью. Враг выпустил 16 ракет, четыре из которых попали в район авторынка и по гражданской гуманитарной колонне на выезде из города к временно оккупированной территории.

Люди, которые стояли в очереди, планировали забрать своих родственников или отвезти гуманитарную помощь.

По состоянию на 09: 30 сообщалось о 23 погибших и 28 раненых в результате ударов.

Враг нанес ракетный удар по Запорожью

Около 07: 00 30 сентября Россия нанесла ракетные удары по Запорожью. Враг выпустил 16 ракет, четыре из которых попали в район авторынка и по гражданской гуманитарной колонне на выезде из города на временно оккупированные территории.

Люди, которые стояли в очереди, планировали забрать своих родственников или отвезти гуманитарную помощь.

По состоянию на 09:30 сообщалось о 23 погибших и 28 раненых в результате ударов.

Война в Украине: последние новости

Продолжается контрнаступление ВСУ на востоке и юге страны в информационной тишине. Однако глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что защитники "уверенно шагают вперед", и надеется в ближайшее время получить позитивные новости.

Этой ночью враг атаковал Одесскую и Николаевскую области. По Николаевщине было направлено пять дронов-камикадзе, два из которых попали: один - в админздание, другой - в объект критической инфраструктуры.

В результате ночного удара по Николаеву ранения получили 8 человек.

Над Одесским заливом силами противовоздушной обороны сбито 2 дрона камикадзе на подлете к Одессе.

Враг нанес ракетный удар по Днепру. Ракеты попали в транспортное предприятие - горит админздание и 50 автобусов.

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