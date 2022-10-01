Несколько дней пункт пропуска, где произошла трагедия, не будет работать.

Число жертв вчерашнего обстрела автоколонны гражданских на пункте пропуска в Запорожье возросло до 31, еще одна раненая женщина скончалась в больнице.

Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух во время информационного марафона.

"Еще одна женщина умерла в больнице - она была тяжело ранена. Количество жертв - 31 человек, из которых 30 гражданских и один сотрудник полиции, который работал и помогал людям в организации движения", - сказал Старух.

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Он напомнил, что три ракеты обстреляли пункт пропуска - одна попала на начало, вторая - в середину, а третья - в конец полосы. По словам Старуха, это свидетельствует, что обстрел оккупанты делали сознательно.

"Это очередной пример, что мы имеем дело с террористами", - добавил он.

Старух сообщил, что в настоящее время пункт пропуска не работает.

"Состоялось заседание совета обороны, на данный момент мы не можем обеспечить безопасную ситуацию, поэтому на несколько дней - до решения проблемы, чтобы не повторялась такая история, чтобы минимизировать риски, будет приостановлен пропуск людей на временно оккупированные территории", - пояснил он.

При этом Старух заметил, что это для всех областей единственный пункт - "это и Донецк, весь Мариуполь отсюда выходил, херсонцы сюда выезжали и возвращались обратно, и Запорожцы, и луганчане, то есть это единственный коридор".

Он добавил, что с оккупированных территорий выезд ограничен россиянами, в частности, оккупанты начали требовать, чтобы гуманитарные автобусы были "лицензированы в соответствии с российскими нормативами".

Ракетный удар РФ по гумколоні в Запорожье

Как сообщал УНИАН, 30 сентября захватчики осуществили ракетную атаку по Запорожью. Некоторые ракеты попали по колонне гражданских автомобилей, которые ожидали в очереди на выезде из города к временно оккупированной территории. Ранее сообщалось о гибели 30 человек, в том числе двух детей, около сотни раненых.

Среди погибших-36-летний работник местного Управления стратегических расследований Нацполиции. Еще 27 полицейских получили ранения, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

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