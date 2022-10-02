Русские войска в воскресенье утром атаковали Запорожье и ближайшие окрестности.
Об этом сообщил в Telegram глава Запорожской ОВА Александр Старух.
"Враг атаковал областной центр и ближайшие окрестности. Данные о пострадавших и разрушениях уточняются", - написал он.Видео дня
Горожан призвали соблюдать меры безопасности и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.
Есть риск повторных атак.
Война в Украине: главные новости
Продолжается контрнаступление ВСУ на юге и востоке страны. 1 октября ВСУ взяли под контроль Лиман и близлежащие населенные пункты, что открывает путь к деоккупации Луганской области.
Несмотря на это, продолжали попытки наступления противника на других участках восточного фронта. За сутки силы обороны Украины отбили атаки противника в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево и Первомайское.
Вместе с тем оккупанты продолжают бить по украинским городам и уничтожать объекты критической инфраструктуры.
ВСУ с начала полномасштабного вторжения ликвидировали уже 59 610 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.