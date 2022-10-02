Данные о пострадавших и разрушениях уточняются.

Русские войска в воскресенье утром атаковали Запорожье и ближайшие окрестности.

Об этом сообщил в Telegram глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Враг атаковал областной центр и ближайшие окрестности. Данные о пострадавших и разрушениях уточняются", - написал он. Видео дня

Горожан призвали соблюдать меры безопасности и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Есть риск повторных атак.

Война в Украине: главные новости

Продолжается контрнаступление ВСУ на юге и востоке страны. 1 октября ВСУ взяли под контроль Лиман и близлежащие населенные пункты, что открывает путь к деоккупации Луганской области.

Несмотря на это, продолжали попытки наступления противника на других участках восточного фронта. За сутки силы обороны Украины отбили атаки противника в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево и Первомайское.

Вместе с тем оккупанты продолжают бить по украинским городам и уничтожать объекты критической инфраструктуры.

ВСУ с начала полномасштабного вторжения ликвидировали уже 59 610 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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