Также за сутки уничтожено 65 российских танков, бронированных машин и артсистем.

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 680 российских оккупантов и десятки единиц их техники и вооружения. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине около 301 490 своих военных.

По информации Генштаба ВСУ, украинские защитники ликвидировали:

танки - 5223 (12 за сутки);

боевых бронированных машин - 9834 (30);

боевых бронированных машин - 7250 (23);

реактивных систем залпового огня - 846 (2);

средства противовоздушной обороны - 563 (1);

беспилотников оперативно-тактического уровня - 5468 (28);

крылатых ракет - 1547 (1);

единицы автомобильной техники и автоцистерн - 9624 (34);

специальной техники - 1019 (3).

Не претерпело изменений за сутки количество уничтоженных российских самолетов - 321, вертолетов - 324, подводных лодок - 1, а также кораблей и катеров-20.

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Ситуация на фронте по состоянию на 1 ноября - главные новости

За прошедшие сутки украинский авиация нанесла 18 ударов по вражеским позициям и технике. Метко по позициям россиян ударили и подразделения ракетных войск ВСУ. Следовательно, удалось уничтожить российские пункты управления, склады с боеприпасами и десятки единиц техники.

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