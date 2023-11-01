За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 680 российских оккупантов и десятки единиц их техники и вооружения. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине около 301 490 своих военных.
По информации Генштаба ВСУ, украинские защитники ликвидировали:
- танки - 5223 (12 за сутки);
- боевых бронированных машин - 9834 (30);
- боевых бронированных машин - 7250 (23);
- реактивных систем залпового огня - 846 (2);
- средства противовоздушной обороны - 563 (1);
- беспилотников оперативно-тактического уровня - 5468 (28);
- крылатых ракет - 1547 (1);
- единицы автомобильной техники и автоцистерн - 9624 (34);
- специальной техники - 1019 (3).
Не претерпело изменений за сутки количество уничтоженных российских самолетов - 321, вертолетов - 324, подводных лодок - 1, а также кораблей и катеров-20.
Ситуация на фронте по состоянию на 1 ноября - главные новости
За прошедшие сутки украинский авиация нанесла 18 ударов по вражеским позициям и технике. Метко по позициям россиян ударили и подразделения ракетных войск ВСУ. Следовательно, удалось уничтожить российские пункты управления, склады с боеприпасами и десятки единиц техники.