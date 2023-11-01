ВСУ ликвидировали уже более 300 тысяч оккупантов / фото t.me/landforcesofukraine

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 680 российских оккупантов и десятки единиц их техники и вооружения. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине около 301 490 своих военных.

По информации Генштаба ВСУ, украинские защитники ликвидировали:

  • танки - 5223 (12 за сутки);
  • боевых бронированных машин - 9834 (30);
  • боевых бронированных машин - 7250 (23);
  • реактивных систем залпового огня - 846 (2);
  • средства противовоздушной обороны - 563 (1);
  • беспилотников оперативно-тактического уровня - 5468 (28);
  • крылатых ракет - 1547 (1);
  • единицы автомобильной техники и автоцистерн - 9624 (34);
  • специальной техники - 1019 (3).

Не претерпело изменений за сутки количество уничтоженных российских самолетов - 321, вертолетов - 324, подводных лодок - 1, а также кораблей и катеров-20.

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За прошедшие сутки украинский авиация нанесла 18 ударов по вражеским позициям и технике. Метко по позициям россиян ударили и подразделения ракетных войск ВСУ. Следовательно, удалось уничтожить российские пункты управления, склады с боеприпасами и десятки единиц техники.

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