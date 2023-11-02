Они планируют перейти к лобовым атакам под руководством пехоты.

Оккупационные войска РФ, вероятно, готовятся к новой волне атак в районе Авдеевки, несмотря на свои большие потери в технике и живой силе.

Как сообщают аналитики Института изучения войны в своем отчете, захватчики готовятся перейти к лобовым атакам под руководством пехоты после тяжелой артиллерийской подготовки, чтобы компенсировать тяжелые потери техники в Авдеевке в октябре.

Связанный с Кремлем российский блоггер заявил о существенном замедлении темпов атак оккупантов к северу и югу от Авдеевки. В этом районе враг наносит удары по украинским передовым позициям и ближним тылам.

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"Российские силы, возможно, проводят кампанию по перехвату украинских объектов в районе Авдеевки, но этот сильный огонь, скорее всего, является воздушной и артиллерийской подготовкой к полю перед новой волной российских атак", — считают аналитики.

Геолокационный проект GeoConfirmed с открытым исходным кодом использовал коммерчески доступные спутниковые снимки, чтобы подтвердить, что с 9 октября российские войска получили по меньшей мере 197 поврежденных и уничтоженных транспортных средств, потеряв:

99 транспортных средств во время первой волны атак с 9 по 13 октября;

94 транспортных средства во время второй волны с 14 по 23 октября;

четыре подтвержденных и 18 потенциально потерянных автомобилей с 24 по 31 октября.

Аналитики GeoConfirmed назвали потери оккупантов под Авдеевкой как наибольшие за такие сжатые сроки с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Оборона Авдеевки-последние новости

На днях New York Times также назвал бои за Авдеевку самыми дорогими для России в полномасштабной войне. Украинские воины из артиллерии уничтожают колонны российской бронетехники и пехоту войск РФ в очень больших масштабах еще на подступах к городу.

Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш убежден, что третья волна штурмов города будет еще тяжелее, поскольку враг учится на своих ошибках.

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