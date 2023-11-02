Враг наносит тяжелые авиаудары и удары из термобарической артиллерии.

Вооруженные силы Украины удерживают свои позиции и проводят атаки на левом берегу Херсонской области.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны в своем отчете со ссылкой на российских блогеров. Те утверждают, что у Крынок сейчас ведутся боевые действия.

По словам блогеров, Силы обороны Украины атаковали врага возле Поймы и Песчановки. При этом район возле села Крынки они заминировали, чтобы усложнить атаки российской пехоте.

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Также отмечается, что украинские войска продолжают укреплять свои позиции. При этом оккупанты наносят тяжелые авиаудары и удары из термобарической артиллерии.

Война в Украине - ситуация на левом берегу Херсонской области

Накануне начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга капитан 1-го ранга Наталья Гуменюк заявила, что украинские войска уничтожают потенциал врага на фронте. На материковой части левого берега враг пытается определиться, какой участок местности для него будет более благоприятным для закрепления.

За прошедшие сутки в ISW сообщили, что ВСУ удерживают позиции в Крынках, вблизи Антоновского шоссе и железнодорожных мостов, а также пытались прорвать оборону врага в районе Пищановки и поймы.

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