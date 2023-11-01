В этом месяце нашими защитниками сбито пять самолетов и восемь вертолетов врага.

В октябре потери российских оккупантов в войне против Украины среди личного состава превысили 300 тысяч. В течение октября Силы обороны Украины уничтожили почти 23 тысячи российских захватчиков, сообщил первый заместитель министра обороны Украины, генерал-лейтенант Александр Павлюк.

"В октябре 2023 года Силами обороны Украины ликвидировано около 22 920 человек личного состава противника", - заявил он.

Также, по словам Павлюка, нашими защитниками уничтожено 3 494 единицы вооружения и военной техники. Это 521 танк, 843 боевых бронированных машины, 773 артиллерийских системы, 48 РСЗО, 26 установок ПВО, 741 единица автотехники, 86 единиц спецтехники.

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Кроме этого, как отметил первый заместитель министра обороны, нашими защитниками сбито пять самолетов, восемь вертолетов врага, а также 425 БпЛА и 18 вражеских ракет.

Потери РФ в Украине-последние новости

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 680 российских оккупантов и десятки единиц их техники и вооружения. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине около 301 490 своих военных.

За прошедшие сутки украинская авиация нанесла 18 ударов по вражеским позициям и технике. Метко по позициям россиян ударили и подразделения ракетных войск ВСУ. Следовательно, удалось уничтожить российские пункты управления, склады с боеприпасами и десятки единиц техники.

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