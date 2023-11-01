Войска РФ не имели успеха в ведении штурмовых действий на Купянском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Силы обороны Украины за 1 ноября отбили штурмы российских захватчиков, всего на фронте произошло 43 боевых столкновений, говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Война в Украине - ситуация на направлениях 1 ноября

Отчитываясь о ситуации на фронте по направлениям, в Генштабе отметили:

на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия возле Синьковки, Ивановки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где украинские воины отбили 8 атак; противник нанес авиационные удары в районах Петропавловки, Купянска, Куриловки, Степной Новоселовки и Чернещины Харьковской области; артиллерийским и минометным обстрелам подверглись двухлетняя, Масютовка, Синьковка, Ивановка, Кисловка, Берестово Харьковской области;

враг вел безуспешные штурмовые действия возле Синьковки, Ивановки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где украинские воины отбили 8 атак; противник нанес авиационные удары в районах Петропавловки, Купянска, Куриловки, Степной Новоселовки и Чернещины Харьковской области; артиллерийским и минометным обстрелам подверглись двухлетняя, Масютовка, Синьковка, Ивановка, Кисловка, Берестово Харьковской области; на Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества, Спорного и Веселого Донецкой области; от артиллерийских и минометных обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Спорное, Раздолевка Донецкой области;

враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества, Спорного и Веселого Донецкой области; от артиллерийских и минометных обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Спорное, Раздолевка Донецкой области; на Бахмутском направлении оккупанты 10 раз безуспешно пытались восстановить утраченное положение неподалеку Клещиевки и Андреевки Донецкой области; также противник вел безуспешные штурмовые действия в районе Южного Донецкой области; нанес авиационный удар неподалеку Ивановского Донецкой области; под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности, Орехово-Васильевка, Марково, Клещиевка, Предтечино, Белая Гора, Щербиновка Донецкой области;

оккупанты 10 раз безуспешно пытались восстановить утраченное положение неподалеку Клещиевки и Андреевки Донецкой области; также противник вел безуспешные штурмовые действия в районе Южного Донецкой области; нанес авиационный удар неподалеку Ивановского Донецкой области; под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности, Орехово-Васильевка, Марково, Клещиевка, Предтечино, Белая Гора, Щербиновка Донецкой области; на Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия возле Северного и Первомайского Донецкой области; Силы обороны отразили 5 атак; противник нанес авиационные удары в районах Калинового, Новоалександровки, Семеновки, Орловки, Ласточкино и Авдеевки Донецкой области; ртилерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Александрополь, Керамик, Ласточкино, Авдеевка, Первомайское Донецкой области;

враг вел безуспешные штурмовые действия возле Северного и Первомайского Донецкой области; Силы обороны отразили 5 атак; противник нанес авиационные удары в районах Калинового, Новоалександровки, Семеновки, Орловки, Ласточкино и Авдеевки Донецкой области; ртилерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Александрополь, Керамик, Ласточкино, Авдеевка, Первомайское Донецкой области; на Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки Донецкой области, где Силами обороны отражено 16 атак; противник нанес авиационный удар в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области; под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказалось около 10 населенных пунктов Донецкой области, в частности, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка;

враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки Донецкой области, где Силами обороны отражено 16 атак; противник нанес авиационный удар в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области; под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказалось около 10 населенных пунктов Донецкой области, в частности, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка; на Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районе Старомайорского Донецкой области; артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Водяное, Богоявленка, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное Донецкой области;

противник вел безуспешные штурмовые действия в районе Старомайорского Донецкой области; артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Водяное, Богоявленка, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное Донецкой области; на Запорожском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел; нанес авиационные удары вблизи Новоселовки, Новоданиловки, Работиного Запорожской области; артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Полтавка, Гуляйполе, Орехов, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области.

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К тому же, на Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Берислав, Казацкое, Львов Херсонской области. Вражеским артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Томарино, Змиевка, Берислав, Мылово Херсонской области; Очаков Николаевской области и Грушовка Днепропетровской.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - говорится в сводке.

Воздушная тревога в Крыму 1 ноября

Напомним, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Гур Андрей Юсов прокомментировал объявление воздушной тревоги во временно оккупированном Севастополе 1 ноября.

Он подчеркнул, что в Крыму будет продолжаться плановая работа украинских Сил безопасности и обороны с целью уничтожения и ослабления потенциала оккупационной армии.

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