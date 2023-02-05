Освобожденные пленники рассказали о питании в плену, оно было ужасным.

Украинцы обсуждают трогательное видео обмена украинских военных 4 февраля. Уже на подконтрольной Украине территории военный Максим Колесников, а в прошлом киевский ресторатор, берет в руки яблоко и признается - месяцами не видел свежих фруктов.

Как говорится в сюжете ТСН, освобожденные пленники рассказывают: еда в российском плену была ужасной. Скорлупа с ростками, залитая маслом, капуста с водой, то есть фактически корм для животных - на завтрак, а две картофелины - на вечер.

"Впервые за год ем свежий фрукт! Это даже страшно", — признается Колесников, который выглядит очень бледным.

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Обмен пленными 04.02.2023

Украине 4 февраля 2023-го года удалось вернуть домой еще 116 защитников. Это - защитники Мариуполя, снайперы из-под Бахмута, партизаны из Херсона и другие герои. Среди них двое офицеров.

Кроме того, удалось вернуть тела погибших иностранных волонтеров-добровольцев - Кристофера Мэтью Перри и Эндрю Тобиаса Мэтью, а также тело погибшего украинского воина-добровольца Евгения Кулика, который служил во Французском иностранном легионе и после начала полномасштабного российского вторжения вернулся защищать Украину.

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