Таким образом, они показали, почему требуется больше БПЛА.

Украинские воины из 10 отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" показали как уничтожают врага дронами.

В частности, в видео на Facebook защитники продемонстрировали пользу дронов на фронте, которые уменьшают желание оккупантов наступать.

"Вот зачем нам нужны птички. Больше птичек, у врага меньше желания наступать. Подразделения бригады отрабатывают дронами по позициям противника", - пишет пресс-служба бригады.

Видео дня

Бригада"Эдельвейс"

Недавно российский президент Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию возмутился наименованием украинской бригады "Эдельвейс". Кроме того, ему пригрезилась символика Вермахта в шевронах ВСУ.

"Недавно одной из бригад Вооруженных сил Украины, стыдно сказать,... присвоили наименование "Эдельвейс", как гитлеровской дивизии, которая участвовала в депортации евреев, казнях военнопленных, в карательных операциях против партизан Югославии, Италии, Чехословакии и Греции", - заявил политик.

В сюжете ТСН журналисты раскрыли детали работы бригады"Эдельвейс", которая так пугает Путина. Они воюют за Украину уже седьмой год подряд. Боевой путь воинов из "эдельвейса" охватывает почти всю линию обороны - от Луганщины и до Мариуполя. Также они принимали участие в освобождении Киевщины от оккупантов.

Сейчас они уже много месяцев держат Соледарское направление в Донецкой области - к северу от Бахмута. Почетное название "Эдельвейс" им предоставили лишь в январе 2023-го.

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