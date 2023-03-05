По словам бойцов, на их направлении - Соледарском - сейчас обеспечена нормальная логистика.

Эта бригада пугает президента РФ Владимира Путина уже самым своим названием. Речь идет об "Эдельвейсе" -10 горно-штурмовой бригаде.

Как говорится в сюжете ТСН, в начале полномасштабного вторжения эти бойцы участвовали в освобождении Киевской области. Сейчас они держат Соледарское направление в Донецкой области. Почетное название "Эдельвейс" им дали только в этом году.

Пресс-офицер 10 бригады Никита Шандыба рассказывает, что ежедневно происходит по несколько волн штурмов их позиций оккупантами. Россияне применяют тактику малых групп: сначала происходит артподготовка, затем выдвигаются небольшие группы противника - 15-20 человек - без бронетехники. Они пытаются взять наши позиции количеством.

По словам Шандыбы, на их направлении сейчас обеспечена нормальная логистика - есть нормальные дороги, взорванные мосты не повлияли ни на что. Бойцы находятся на окраинах Соледара.

Пресс-офицер бригады "Эдельвейс" поделился, что с помощью аэроразведки бойцы вовремя обнаруживают попытки прорывов и, соответственно, оперативно все отбивают. Также он описал один из эпизодов боя с россиянами: штурмовая группа противника из 11-12 захватчиков выдвигалась к позициям бригады, но их "разнесли" с помощью артиллерии и минометов. С помощью коптеров с ВОГами и гранат "добили" тех оккупантов, которые пытались забрать своих ликвидированных и раненых.

Как рассказал Шандыба, обычно на их направлении случаются неподготовленные "чмобики", но на некоторые штурмы россияне бросают и хорошо обученных бойцов.

Также у пресс-офицера бригады спросили, видели ли они, как Путин гневно отреагировал на новое название их бригады. Он ответил: "Видели, боится". Также добавил, что они испытывают гордость за свое дело.

Реакция Путина на новое название 10 бригады - "Эдельвейс"

Российский президент Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию 21 февраля возмутился наименованием одной из украинских бригад "Эдельвейс".

"Недавно одной из бригад Вооруженных сил Украины, стыдно сказать,... присвоили наименование "Эдельвейс", как гитлеровской дивизии, которая участвовала в депортации евреев, казнях военнопленных, в карательных операциях против партизан Югославии, Италии, Чехословакии и Греции", - сказал диктатор. Также он увидел в шевронах ВСУ символику Вермахта.

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