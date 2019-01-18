Украина ведет переговоры об упрощении визового режима или безвизе с 22 странами - Климкин

Сегодня граждане Украины могут ездить без виз в 86 стран мира, отметил глава МИД.

На сегодняшний день Украина ведет переговоры об упрощении визового режима или введении безвизового режима с 22 странами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил во время пресс-конференции по итогам деятельности украинской дипломатии в 2018 году.

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«Сегодня граждане Украины могут совершенно спокойно, без виз, ездить в 86 стран мира, из них в 34 нужен биометрический паспорт. 112 государств мы делим на две группы, 54 - это упрощенный въезд, частичный безвиз - или электронная виза или виза по прибытию. Еще 58 - пока нужно получать визу в дипломатических или консульских учреждениях», - сказал Климкин.

«На сегодняшний день мы ведем переговоры и консультации или о дальнейшем упрощении визового режима, или о безвизе с 22 странами. В ближайшее время, в течение нескольких месяцев начнутся переговоры с несколькими странами», - отметил министр.

Напомним, за прошлый 2018-й год Украина повысила свои позиции в рейтинге паспортов мира на три пункта, заняв в обнародованном компанией Henley & Partners списке 41-е место.

Напомним, безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом действует с 1 июня 2017 года. Недавно стало известно, что им уже воспользовались около двух миллионов украинцев.