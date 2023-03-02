Блестяще сработал тандем аэроразведки и артиллерии.

Украинские воины эффектно уничтожили группу российских оккупантов под Угледаром Донецкой области, где идут тяжелые бои.

Видео атаки опубликовал украинский журналист Юрий Бутусов. По его данным, по российским штурмовикам отработала украинская артиллерия.

"Два прямых попадания 155 мм снарядов по группе российских военных под Угледаром. Группа идет колонной по одному, и первый выстрел украинской гаубицы накрыл россиян, они не успели рассредоточиться и залечь. Часть из них была убита или ранена, уцелевшие подошли к месту первого попадания и в этот момент второй снаряд также точно накрыл врага", - отметил Бутусов.

Он добавил, что блестящая корректировка украинских аэроразведчиков и стрельба артиллеристов сработали отлично. "Такая призовая стрельба заслуживает награды", - отметил журналист.

Потери РФ: актуальные данные

Силы обороны за прошедшие сутки ликвидировали более 700 оккупантов, и сейчас потери России в Украине превысили 150 тыс. человек. Это новая психологическая отметка в статистике потерь.

Оккупанты сосредотачивают свои усилия на ведении наступления на Авдеевском, Бахмутском, Купянском, Лиманском и Шахтерском направлениях. Украинские воины за минувшие сутки отбили на этих направлениях более 170 вражеских атак.

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